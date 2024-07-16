Трамп сравнил покушение на себя с «укусом комара»

В политических кругах США разгорелся новый скандал после утечки частного разговора между экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Робертом Кеннеди-младшим.

Трамп, недавно переживший попытку покушения, поразил слушателей своим неординарным описанием инцидента.

В беседе, которая неожиданно стала достоянием общественности, Трамп сравнил звук пули, пролетевшей мимо его уха, с укусом и жужжанием «самого большого в мире комара». Бывший глава государства уточнил, что выстрел был произведен из мощного оружия типа AR-15, известного своей разрушительной силой.

Инцидент произошел в минувшую субботу, когда неизвестный злоумышленник открыл огонь по Трампу. Нападавший был немедленно нейтрализован службами безопасности, а сам экс-президент отделался легким ранением уха. При этом сам Трамп ранее сообщал, что потерял много крови в результате этого ранения.

Роберт Кеннеди-младший, ставший невольным распространителем этой информации, принес публичные извинения за утечку. По его словам, звонок Трампа застал его врасплох во время записи видеоматериалов с оператором, что и привело к непреднамеренной публикации частной беседы.

Необычная реакция Трампа на покушение также вызвала волну обсуждений в социальных сетях, где пользователи выражают удивление его хладнокровием в столь экстремальной ситуации.

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