Россия предупредила о жестком и асимметричном ответе в случае передачи Германией ракет Taurus Украине. Об этом пишет РИА Новости.

28 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия готова дать жесткий, асимметричный и чувствительный ответ, если Германия решит передать Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, подобный шаг будет расценен как прямое участие Берлина в конфликте.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине, что позволяет Киеву наносить удары по военным объектам вглубь на территории России. Он отметил, что решение о снятии ограничений было принято несколько месяцев назад и согласовано с союзниками, включая США, Великобританию и Францию.

В то же время Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной передаче ракет Taurus Украине, заявив лишь о намерении предоставить Киеву необходимые ресурсы для защиты страны.

По информации военных экспертов, две трети ракет Taurus, находящихся на вооружении бундесвера, требуют технического обслуживания, что может ограничить возможности Германии по их передаче Украине.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки дальнобойного оружия Украине ведут к эскалации конфликта и могут повлечь за собой серьезные последствия для стран, принимающих такие решения.

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