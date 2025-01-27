Le Parisien: в Париже сгорела колокольня здания мэрии

В здании мэрии на улице Домениль в Париже произошел серьезный пожар, сообщает местное издание Le Parisien со ссылкой на данные от городского мэра Анн Идальго.

Стало известно, что с самого начала пламя охватило крышу, и в итоге полностью (буквально до основания) сгорела вся колокольня, которая встроена в крышу ратуши. Начать контролировать пламя пожарным удалось лишь к к семи утра понедельника.

По официальному сообщению полиции, в результате инцидента никто не пострадал, огонь тушили больше 150 человек и не меньше 60 пожарных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в крупном отеле в Турции произошел страшный пожар. Из-за массовых нарушений правил пожарной безопасности погибло 78 человек, а также позднее были названы и официальные причины случившегося.