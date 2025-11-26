«Лечили» побоями и скотчем: раскрыты чудовищные детали работы закрытого учреждения для подростков в Дедовске

В Московской области силовики пресекли деятельность псевдомедицинского учреждения, которое больше напоминало тюрьму строгого режима. Вместо обещанной психологической помощи трудные подростки получали побои и унижения, а один из воспитанников теперь находится на грани жизни и смерти из-за отказа почек. Об этом пишет 360.ru.

В подмосковном Дедовске разворачивается громкий криминальный скандал вокруг частного реабилитационного центра, куда родители отправляли детей для коррекции поведения и борьбы с зависимостями. Как установили правоохранители, за закрытыми дверями коттеджа процветала система жестоких наказаний. Семьи платили организаторам сотни тысяч рублей, рассчитывая на профессиональную помощь, однако вместо педагогов с несовершеннолетними работали люди, применявшие садистские методы воспитания.

Ситуация вскрылась после того, как один из мальчиков попал в реанимацию в критическом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка кому и отказ почек, вызванные многочисленными травмами и длительным отсутствием медицинской помощи. По данным следствия, персонал игнорировал жалобы умирающего подростка, называя их симуляцией, а других детей заставляли ухаживать за ним, когда тот уже не мог вставать. Остальных узников держали впроголодь, наказывали лишением воды и еды, а за малейшие провинности связывали скотчем и принуждали писать унизительные тексты под диктовку.

Сейчас в деле разбираются следователи: главный «консультант» учреждения взят под стражу, его подозревают не только в истязаниях, но и в сексуальных домогательствах к воспитанницам. Владелица бизнеса, называющая себя психологом, успела скрыться до приезда полиции, бросив подопечных в условиях полной антисанитарии. Родители потерпевших признаются, что их убеждали не верить жалобам сыновей и дочерей, списывая все на трудности переходного возраста и манипуляции.

