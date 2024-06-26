Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в СНТ Калининградской области

26 июня легкомоторный самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Калининградской области. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Известно, что сообщение о вынужденной посадке поступило вечером в среду. Самолет приземлился на территории СНТ “Мечта”. К месту инцидента прибыли сотрудники ведомства. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Следственный комитет начал ряд проверочных мероприятий. Будут устанавливаться причины случившегося.

Напомним, ранее стало известно об инциденте на железнодорожных путях в Республике Коми. Там несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Известно о 15 пострадавших. Предварительной причиной случившегося стало размытие насыпи из-за обильных осадков.