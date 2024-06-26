Медики не могут подобраться к сошедшему с рельсов пассажирскому поезду в Коми

Врачи не могут подъехать к месту инцидента в городе Инта Республики Коми, где вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута - Новороссийск, сообщает ТАСС .

Известно, что медицинские работники незамедлительно направились к месту происшествия, однако движение оказалось затрудненно из-за бездорожья. Предварительной причиной схода поезда является подмыв полотна из-за сильных осадков в регионе.

Напомним, что глава Республики Владимир Уйба отправился к месту ЧП. Также, по сообщению Минздрава, туда вылетели три вертолета. В целях оперативного устранения последствий произошедшего создан специальный штаб, действующий под руководством главы РЖД.

На данный момент известно о 15 пострадавших. Согласно информации СК, погибших нет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.