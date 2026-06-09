Летучая мышь влетела в московскую квартиру и укусила кошку: у питомца началась рвота

В одной из квартир на юго-западе Москвы летучая мышь напала на домашнюю кошку. Инцидент произошел в доме на улице Удальцова в районе Раменки, сообщает 360.ru .

Рукокрылое проникло в жилье и укусило питомца. После этого у животного началась рвота. Испуганные хозяева вызвали специалистов, которые поймали незваного гостя. О том, потребовалась ли кошке ветеринарная помощь и была ли мышь заражена бешенством или другими инфекциями, не сообщается.

Летучие мыши в Москве не редкость, особенно в теплое время года. Они активны в сумерках и ночью, иногда случайно залетают в открытые окна и балконы. Специалисты рекомендуют при контакте с дикими животными соблюдать осторожность: не трогать их голыми руками, так как они могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство. Если рукокрылое оказалось в квартире, следует закрыть его в отдельной комнате и вызвать службу отлова, а не пытаться выгнать самостоятельно. В данном случае хозяева поступили правильно, пригласив профессионалов. О состоянии кошки на момент публикации ничего не известно. Владельцам животных, пострадавших от укусов диких зверей, рекомендуется немедленно обращаться к ветеринару для оценки риска заражения и проведения необходимой профилактики.

Ранее ребенок сжег квартиру соседей бумажными самолетиками.