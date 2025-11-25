«Лежала в канаве с пробитой головой»: калининградка годами боролась со страхом после жестокого нападения

Калининградка Мария чудом выжила после жестокого нападения маньяка в августе 2006 года, но ее обидчик так и не был найден. Об этом сообщает «Клопс».

В августе 2006 года жизнь молодой калининградки Марии разделилась на «до» и «после». Возвращаясь поздно вечером домой в Холмогоровку, она опоздала на последний автобус и решила пройти пешком через темный участок дороги в Чкаловске. Внезапно сзади послышались тяжелые шаги. Мария инстинктивно обернулась и это спасло ей жизнь — удар пришелся в лоб, а не в затылок.

Женщина пролежала без сознания в придорожном овраге почти сутки, пока ее не заметил велосипедист. Медики диагностировали перелом основания черепа, ушиб мозга и сломанную лопатку. Следователи предположили, что нападавший целенаправленно хотел убить. Позднее выяснилось, что за месяц до этого в том же месте погибла другая женщина.

Мария прошла долгий путь реабилитации, борясь с головокружениями и паническими атаками. Страх темных улиц преследовал ее годами. Несмотря на физические и психологические травмы, она сумела вернуться к полноценной жизни. Уголовное дело о нападении остается нераскрытым, а личность преступника до сих пор не установлена.

