Ливанское движение «Хезболлах» заявило об ответных ударах по Израилю

Шиитское движение «Хезболлах» в Ливане выступило с сообщение о том, что по позициями в Израиле были нанесены удары в ответ на обстрел юга страны.

Об этом пишет РИА Новости 13 октября, в пятницу. Известно, что ответная атака от «Хезболлах» была днем.

Уже сейчас появилась новая информация: БПЛА из Израиля наносят удары по объектам «Хезболлы», сообщает израильская армия.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».