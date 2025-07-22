Ливень в Москве парализовал движение поездов на участке от «Багратионовской» до «Пионерской»

Мощный ливень затопил голубую ветку московского метро — движение поездов остановлено от «Багратионовской» до «Пионерской». Пассажиров просят пересаживаться на автобусы. Об этом сообщает RG.RU.

Сегодняшний тропический ливень обрушился на Москву, превратив станции «голубой» ветки метро в подобие бассейнов. Вода быстро затопила пешеходные зоны, из-за чего движение поездов пришлось остановить на участке от «Багратионовской» до «Пионерской».

Столичный департамент транспорта оперативно запустил компенсационные автобусы маршрута КМ, которые курсируют между закрытыми станциями. Альтернативой также может стать «синяя» ветка — она пока работает в штатном режиме.

Проблемы возникли не только в метро. На северо-западе Москвы подтопило Ярцевскую улицу и Рублевское шоссе. Движение там постепенно восстанавливается, но водителям советуют избегать этих участков.

Ранее сообщалось о том, что москвичи устроили заплыв по улицам после ливня.