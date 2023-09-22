Люди привозят воду и молоко пожарным, которые тушат торгово-офисное здание в Щелково
Фото: [Егорова Надежда/РИАМО]
Пожарные продолжают ликвидировать возгорание в торгово-офисном здании в Щелково.
Как сообщило РИМО, местные жители пытаются помочь спасателям, чем могут. Так, девушка по имени Полина в свой обеденный перерыв специально приехала на место ЧП, чтобы передать сотрудникам экстренных служб молоко и питьевую воду.
Пожар начался рано утром в пятницу. Огонь быстро распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров, затем она выросла до двух тысяч «квадратов».
На месте работают свыше семидесяти пожарных. Задействовано более двадцати единиц техники, в том числе три гидранта. Скорость подачи воды — сорок литров в секунду.
В настоящее время возгорание локализовано.
Ранее сообщалось, что в горящем здании находятся магазины, салоны красоты, офисы. Некоторым арендаторам не удалось спасти из огня дорогостоящее оборудование.