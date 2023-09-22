Пожар в торгово-офисном здании в Щелково локализован

Пожарные локализовали возгорание в торгово-офисном здании в Советском переулке в Щелково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сведения о пожаре поступили рано утром, его площадь составила две тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что в здании находились легковоспламеняющиеся предметы, в том числе бумаги и офисная мебель.

Во время тушения пожара обрушилась мансарда. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают свыше семидесяти пожарных и задействовано более двадцати единиц техники. Рядом с торгово-офисным зданием дежурят кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что установление причин пожара проконтролирует Щелковская городская прокуратура.