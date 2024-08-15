Львова-Белова: четверо детей из Курской области находятся на лечении в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в федеральных больницах Москвы проходят лечение четверо раненых детей из Курской области. Одна девочка остается под присмотром врачей в Курске.

Об этом Львова-Белова рассказала журналистам. Она подчеркнула, что находится в постоянном контакте с коллегами из Курской области.

Утром 6 августа боевики ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ, прикрываясь массированным ударом по Суджанскому району Курской области. В результате беспрецедентной атаки со стороны Украины мирных граждан начали эвакуировать из приграничных районов региона.

Как ранее сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, эвакуацию также начали из поселка Глушково.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ назвал имена фигурантов дела об атаке на Курскую область. Там сейчас продолжаются боестолкновения российских военнослужащих с ВСУ.