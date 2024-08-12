На данный час командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов являются фигурантами дела, возбужденного из-за преступных действий Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По имеющимся данным, военных подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство. Следователи выясняют личности других лиц, которые причастны к выполнению преступных приказов.

А как сообщает ТАСС со ссылкой на СК, неприятель массово используют вооружения НАТО для ударов по приграничным районам Курской области и целенаправленно пытаются уничтожить местное население и инфраструктуру. В частности, украинцы обстреливали группу гражданских лиц, которые пытались уехать из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

В ходе боев ВСУ используют различное стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение НАТО. Следователям предстоит провести нужные экспертизы по оружию. Кроме того, по ранее возбужденному уголовному делу они работают с пострадавшими местными жителями, которых признают потерпевшей стороной. Также люди, вынужденно покинувшие дома, получают нужные консультации.

Ранее сообщалось о том, что с 5 по 11 августа в ДНР из-за атак ВСУ максимальное количество человек с начала июня получили ранения.