Макрон на встрече с Трампом раскрыл часть плана по безопасности Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом заявил о наличии совместного французско-британского плана по предоставлению Украине гарантий безопасности.

По словам Макрона, предложенные меры могут включать отправку войск на Украину. По его словам, совместный контингент не обязательно будет располагаться на линии фронта, но будет присутствовать «в качестве гарантии».

«То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных», — сказал Макрон (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно о планах Макрона предложить Трампу отправить на Украину военнослужащих НАТО. Отправку войск на Украину не исключили также в Канаде.