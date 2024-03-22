Руководитель пишет, что в селе Никитское дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи, который получил повреждения. Из людей никто не пострадал. В село Цаповка прилетели снаряды неприятеля, часть из которых взорвались на площадях местного сельхозпредприятия. Получил повреждения один из корпусов, а также коммуникации. Согласно предварительным сведениям, обошлось без пострадавших. А на окраину села Богун-Городок украинцы сбросили с квадрокоптера три взрывных устройства, в результате чего оказалась повреждена крыша частного дома.

Ранее мы писали о том, что ждет украинцев после остановки ДнепроГЭС, мощность которой составляет 1600 мегаватт. Вывод из строя подобного объекта повлияет на многие сферы. В том числе будет оказано негативное воздействие на оборонную промышленность, а еще местных олигархов, спонсирующих вооруженные силы Украины.