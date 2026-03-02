В новом российском регионе после удара ВСУ погибли полицейские

Пять полицейских погибли при ударе ВСУ по отделу МВД России «Голопристанский», сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел 28 февраля.

Уточняется, что в результате атаки пострадали шесть человек, которые сейчас находятся в больнице. Все полицейские выполняли свои служебные обязанности, когда начался обстрел.

В МВД заверили, что семьям погибших и пострадавших сотрудников окажут необходимую помощь и поддержку. Состояние раненых находится под контролем врачей.

Это не единственный инцидент, связанный с атаками ВСУ за последние дни. Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Новороссийск, где количество пострадавших среди мирных жителей достигло семи человек.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили почти шесть десятков украинских дронов над территорией России.