Мантуров рассказал о том, как будут модернизироваться «Панцири»

В ближайшее время ЗРПК «Панцирь» будет модернизирован. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сделанное во время общения с журналистами.

Стало известно, что модернизирован комплекс будет уже в ближайшее время, и речь идет об оснащении его лазерным комплексом. Планируется, что такой комплекс будет использоваться уже на всех «Панцирях» совсем скоро, заявил Мантуров.

Также вице-премьер РФ напомнил, что этот комплекс активно используется силами ВС РФ, а также постоянно модернизируется.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Ростех» разработал новую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» - в ней есть боевой модуль без автоматических пушек.