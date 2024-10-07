Унесенную течением у острова Пулау Реонг туристку нашли внутри акулы

В Индонезии местные рыбаки обнаружили останки пропавшей 68-летней американки в желудке акулы. Об этом пишет Sun.

По информации газеты, 26 сентября женщину, принимавшую участие в дайвинг-туре вокруг острова Пулау Реонг, унесло сильным течением. Иностранку искали в течение восьми дней, а в минувшее воскресенье местными жителями была поймана хищная рыба.

Нашедший тело женщины рыбак заявил, что, когда акулу достали на борт, были замечены странности в ее поведении. Мужчина подумал, что опасный подводный житель проглотил пластик или рыболовную сеть, но правда оказалась страшнее. Внутри разделанной акулы нашли останки погибшей, на которых был черный гидрокостюм. В таком же была американка.

Ранее сообщалось о том, что на одном из самых популярных у туристов из России египетских курортах удалось снять на видео акулу, плававшую в опасной близости к отдыхающим.