Машина протаранила пешеходов в центре Москвы: водитель скрылся с места аварии

Автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, пострадали минимум пять человек. Об этом пишет Mash.

На Бережковской набережной в Москве произошло серьезное ДТП: машина на большой скорости влетела в группу пешеходов и скрылась с места происшествия. По словам очевидцев, водитель не стал останавливаться и попытался затеряться в потоке машин. По предварительным данным, пятеро человек пострадали, в том числе двое детей восьми и десяти лет. Об этом сообщает Минздрав Москвы.

На месте работают экстренные службы, район частично перекрыт, движение затруднено. Причины произошедшего пока не установлены, ведется розыск водителя и автомобиля. Камеры наблюдения и свидетельства прохожих уже переданы в распоряжение следствия.

Ситуация остается напряженной: несмотря на масштаб произошедшего, подозреваемый до сих пор не задержан.

Ранее второе смертельное ДТП за несколько часов произошло в Подмосковье.