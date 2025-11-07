«Машина развалилась еще в воздухе»: падение вертолета на дом в Дагестане попало на видео

Момент крушения вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана был запечетлен на видео. На кадрах видно, как воздушное судно, лишившееся хвостовой части, неуправляемо падает на частный дом. Машина буквально начала разрушаться еще в полете.

После удара о землю произошло возгорание, однако из горящих обломков сумел выбраться один человек. Им оказался один из трех выживших, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, один из пострадавших получил ожоги всего тела.

Вертолет выполнял полет из Кизляра на базу «Солнечный берег». На его борту находились семь человек. Четверо из них погибли. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть людей. Основной версией случившегося считают техническую неисправность, однако точные причины катастрофы еще предстоит установить.

