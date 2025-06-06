Машина вспыхнула в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ: ранены двое

Вечером пятницы украинские военные совершили еще одну атаку на Белгородскую область. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Все произошло в селе Устинка в Белгородском районе: дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, ранения получили два человека. По словам Гладкова, один мужчина получил рваную рану левой руки, а у второго диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Пострадавших уже доставили в больницу, где им окажут помощь медики.

Сама же машина, уточнил губернатор, была полностью уничтожена огнем.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли по Белгородской области массированный удар — под обстрел попали 13 населенных пунктов и город в Белгородской области.