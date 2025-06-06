ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области с помощью дронов

Украинцы с помощью беспилотников продолжают атаковать российские регионы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов дронов по региону за пятницу, 6 июня.

По словам Гладкова, в результате сбития беспилотника над поселком Комсомольский из-за падения осколков повреждена крыша гаража. В поселке Октябрьский из-за детонации дрона повреждены забор и легковушка в частном доме, там же еще один дрон сдетонировал в воздухе — повреждения получили три машины, линия электропередачи и остекление в жилом доме. Другой украинский дрон атаковал частный дом в Стрелецком, повреждены крыша и вылетели стекла.

В селе Лозовое из-за обстрела повреждены трактор и навес, а в селе Бессоновка выбило окна в частном доме, повреждения получил фасад здания и забор. Жители двух улиц в селе Мокрая Орловка, что в Грайворонском округе Белгородской области, остаются без света также из-за атаки дрона, который повредил линию электропередачи.

Еще несколько дронов атаковали Верхние Лубянки: поврежден грузовик, ГАЗель. В селе Волчья Александровка беспилотник атаковал ГАЗель и частный дом, которые загорелись, Сейчас пожар потушен. В Борисовском районе вражеский беспилотник сдетонировал во дворе частного дома в селе Стригуны — перебита линия электропередачи, повреждена крыша.

Еще один вражеский беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия в хуторе Ржавец в Шебекинском округе, повреждения получили два грузовика. В Новой Таволжанке два здания загорелись из-за украинской атаки, пожары уже потушены. В Валуйках из-за украинской атаки поврежден другой грузовик, а в селе Пристень под Валуйками был полностью уничтожен КамАЗ. Также крыша частного дома загорелась в селе Вознесеновка, а у коммерческого объекта осколки беспилотников посекли два автомобиля.

Напомним, что ранее сообщалось, что пятый беспилотник сбит у Москвы за сутки.