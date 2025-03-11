Массированный удар беспилотниками по Подмосковью назвали сигналом перед важными переговорами

На Украине объяснили атаку беспилотников на Москву сигналом для России перед переговорами с США. Об этом пишет Lenta.ru.

В ночь на 11 марта российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. По информации главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, эта масштабная атака является сигналом российскому руководству о необходимости прекращения воздушных ударов.

Коваленко, ссылаясь на Совет национальной безопасности и обороны Украины, подчеркнул, что подобные действия направлены на демонстрацию серьезности намерений украинской стороны. В тот же день украинская делегация проводит встречу с представителями США в Саудовской Аравии, где планирует представить свой план по введению моратория на взаимные воздушные атаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт массированной атаки беспилотниками на столичный регион. Согласно имеющейся информации, запуск дронов мог осуществляться с территории Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

Ранее стало известно о том, что в Московской области скончался третий человек по результатам удара украинских БПЛА.