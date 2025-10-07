Массовая авария в Ижевске унесла жизни четырех человек

Четыре человека погибли в результате массового дорожно-транспортного происшествия в центре Ижевска. На перекрестке столкнулись междугородний автобус и три легковых автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Крупная авария, унесшая жизни четырех человек, произошла в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и Кирова. По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь — Казань.

Спасателям потребовалось проводить специальные работы по деблокированию одного из пострадавших, зажатого в поврежденном автомобиле. Как выяснилось позже, все находившиеся в автобусе остались невредимы.

Авария произошла в оживленном районе города, что повысило количество жертв — среди погибших оказались три пешехода. Водитель одной из легковых машин также скончался на месте. Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной столкновения нескольких транспортных средств одновременно — нарушение ПДД одним из водителей или стечение неблагоприятных обстоятельств. На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы города.

