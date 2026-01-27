Массовое ДТП под Нижним Новгородом: снегопад остановил трассу М7 в сторону Москвы

Мощный ночной снегопад спровоцировал массовое ДТП на федеральной трассе М7 в Нижегородской области: столкнулись более 10 автомобилей, движение в сторону Москвы парализовано многокилометровой пробкой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Погодный удар циклона, накрывшего центральную Россию минувшей ночью, привел к транспортному коллапсу на одной из главных артерий страны. В районе города Гороховец Нижегородской области произошло масштабное столкновение, участниками которого, по предварительным данным, стали более десятка транспортных средств. На скользкой от снега дороге большегрузы теряли управление, их заносило, после чего в них врезались следующие в потоке автомобили, не успевавшие затормозить.

Последствия аварии оказались серьезными для трафика: движение в направлении Москвы оказалось фактически заблокировано. На месте происшествия стремительно выросла пробка, длина которой уже достигла пяти километров. Водители вынуждены часами стоять в заторе, ожидая, пока спасатели и дорожные службы растащат поврежденные машины.

Непогода ударила не только по Нижегородской области. В самой Москве снегопад с утра сковал городские магистрали в 9-балльных пробках, а аэропорт Шереметьево был вынужден временно ограничивать работу для расчистки взлетно-посадочных полос. Синоптики предупреждают, что влияние циклона сохранится в ближайшие часы, и призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок.

