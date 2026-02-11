Массовое отравление в Петербурге: почти 100 человек подхватили инфекцию в одной школе

В одной из школ Санкт-Петербурга зафиксирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции. Всего за неделю медицинская помощь потребовалась 96 сотрудникам и учащимся образовательного учреждения. По предварительным данным, основную часть пострадавших составляют дети. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Среди заболевших выявлено 84 школьника и 12 взрослых работников учреждения. Состояние большинства пациентов позволило оставить их на амбулаторном лечении, однако девятерым детям потребовалась срочная госпитализация. Врачи оценивают их состояние как стабильное, за ними ведут круглосуточное наблюдение в инфекционных отделениях города.

В настоящий момент в учебном заведении проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Специалисты Роспотребнадзора проверяют пищеблок, берут пробы воды и готовой продукции, чтобы установить точный источник заражения. Администрация школы и профильные ведомства ситуацию пока официально не комментировали, однако контроль за состоянием здоровья остальных учащихся усилен.

Ранее стало известно о том, что в обстрелянном техникуме Анапы регулярно проводили учения.