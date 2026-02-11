Победители военных игр и образцовая охрана: в атакованном колледже Анапы регулярно проходили антитеррористические учения

Анапский индустриальный техникум (АИТ), где в результате стрельбы погиб сотрудник охраны, позиционировался как учебное заведение с высоким уровнем безопасности. Согласно официальным отчетам колледжа, в здании регулярно организовывали всероссийские учения по антитеррористической защищенности, направленные на отработку действий при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Администрация техникума неоднократно подчеркивала, что объект находится под круглосуточным видеонаблюдением и физической охраной. Помимо технических мер, упор делался на подготовку самих учащихся. В течение всего 2025 года студенты активно вовлекались в военно-патриотическую деятельность: участвовали в тактических играх, спартакиадах допризывной молодежи и краевых профильных соревнованиях.

Команда АИТ считалась одной из сильнейших в регионе, занимая призовые места в военно-спортивной игре «Рекрут» и других патриотических состязаниях. Несмотря на регулярные тренировки по гражданской обороне и наличие охранных систем, 17-летнему второкурснику удалось пронести ружье в корпус и открыть огонь.

Ранее стало известно о том, что студенты в Анапе писали прощальные сообщения родителям.