Массовые беспорядки произошли в британском Саутпорте после резни в студии танцев

В британском Саутпорте после резни в танцевальной студии произошли массовые беспорядки, информируют местные СМИ.

Так, во вторник, 30 июля, в городе протестующие поджигали автомобили и нападали на сотрудников полиции, избивая их палками. По сообщениям местных властей, полицейские получили ранения.

Протестующие также предпринимают попытки штурмовать местные мечети. По данным полиции, за погромами стоит ультраправая исламофобная организация «Лига английской обороны».

29 июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в саутпортской студии танцев Hope of Hart. Там в это время выступала певица Тейлор Свифт. В результате трагедии трое маленьких девочек погибли. Сама Свифт выразила глубокие соболезнования их семьям.

С ножевыми ранениями в больницах находятся пять детей и два взрослых. За их жизнь борются врачи. Подозреваемого в нападении задержали. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство. Причины его поведения на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мужчина с ножом напал на возлюбленную после расставания.