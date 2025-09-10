Массовый пожар в вагонах с газом в Вильнюсе: эвакуация и сбой сообщения с Калининградом

Крупный пожар на газоперекачивающей станции в Вильнюсе привел к масштабной эвакуации и задержке транзитного поезда из Москвы в Калининград. Об этом сообщает РБК.

Возгорание около десяти железнодорожных цистерн с газом произошло на перевалочной станции на окраине литовской столицы. В радиусе одного километра от места ЧП власти в срочном порядке эвакуировали местных жителей. На место происшествия выехали сорок пожарных расчетов для ликвидации огня.

Инцидент нарушил железнодорожное сообщение. Транзитный поезд № 29 сообщением Москва — Калининград был вынужден остановиться и позже проследовал по измененному маршруту. В результате задержка составила примерно полтора часа. По данным литовских СМИ, в результате пожара пострадал один человек.

