Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 заявила о неверии в его вину

Мать Темура Хусинова, которого считают причастным к захвату заложников в исправительной колонии Волгоградской области, отметила отсутствие своего сына на опубликованных в сети видеокадрах. Ее слова привело РИА Новости.

До этого в сети разошлись списки тех, кого подозревают в причастности к захвату людей в качестве заложников в ИК-19. Фигурировал там и некий Темур Хусинов 1995 года рождения. Он был осужден за то, что в уличной драке забил до смерти своего противника. Его мать обратила внимание, что Хусинова нет на тех видеокадрах, которые ранее были распространены.

«Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?» — указала она журналистам.

Женщина также напомнила, что ее сыну оставалось всего два месяца до выхода из колонии. Она также пожаловалась, что ей ничего неизвестно о судьбе Темура, а в колонию ее не пускают.

Ранее в сети появилось сообщение о бунте в ИК-19, когда четверо осужденных захватили в плен сотрудников данного учреждения. Это вызвало большой общественный резонанс.