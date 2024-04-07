МЧС: более 700 спасателей круглосуточно помогают жителям Орска спасаться от паводка

Как пояснили в ведомстве, для эвакуации пострадавших жителей Орска используются плавающие транспортеры. Указанная спецтехника способна единовременно вместить до 50 человек. Также для спасения людей используют моторные и надувные лодки.

«Более 700 спасателей МЧС России помогают жителям Орска в круглосуточном режиме в сложных условиях, не останавливая работы ни на минуту», — говорится в сообщении МЧС.

На помощь местным спасателям привлечены дополнительные группировки ГУ МЧС по Кировской области, «Центроспас», а также сотрудники Уральского института ГПС МЧС.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Ранее мы писали, что под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского.