МЧС показало кадры крупного пожара в здании с паллетами в Подмосковье

МЧС России опубликовало кадры крупного пожара в нежилом здании с деревянными паллетами в подмосковном селе Кишкино.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении участвуют тридцать два человека и одиннадцать единиц техники.

Пожар произошел сегодня рано утром. Огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Фото: [ пресс-служба МЧС России ]

Ранее сообщалось, что в Щелково шестилетний ребенок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара.