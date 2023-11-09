МЧС показало кадры крупного пожара в здании с паллетами в Подмосковье
Фото: [пресс-служба МЧС России]
МЧС России опубликовало кадры крупного пожара в нежилом здании с деревянными паллетами в подмосковном селе Кишкино.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении участвуют тридцать два человека и одиннадцать единиц техники.
Пожар произошел сегодня рано утром. Огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Ранее сообщалось, что в Щелково шестилетний ребенок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара.