МЧС России: из-под завалов пекарни в Лисичанске достали тела 15 погибших

В МЧС РФ обновили данные о погибших в Лисичанске (ЛНР), где обрушилась пекарня после атаки украинской армии.

В Лисичанске продолжается поисково-спасательная операция: сотрудники МЧС разбирают завалы, извлекая оттуда пострадавших и жертв. Работы планируют выполнять даже ночью, 4 февраля.

По новым данным МЧС России, количество погибших вновь увеличилось.

«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших», — сообщает МЧС России в официальном канале.

Фото: [ МЧС РФ ]

Напомним, атака с воздуха на Лисичанск произошла 3 февраля. Глава ЛНР сообщал о начале поисково-спасательной операции: удар пришелся на пекарню, которая обрушилась на людей. Тогда предположили, что в здании находились не менее 40 человек. Как отметили власти региона, украинская сторона решила отыграться на мирном населении, так как не имеет успеха на линии соприкосновения в зоне СВО. По предварительным данным, ВСУ устроили обстрел из американской установки HIMARS.

Пока известно, что медикам удалось помочь и спасти жизни 10 человек, которых достали из-под завалов.

Ранее сообщалось, российский военный проник в подконтрольное ВСУ село и помог отбить его.