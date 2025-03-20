Часть Горно-Алтайска осталась без света после пожара на подстанции

Часть Горно-Алтайска (Республика Алтай) осталась без света из-за пожара на подстанции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Андрей Турчак.

По его словам, накануне неизвестный совершил поджог подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» № 19. Злоумышленник слил масло из трансформаторов и поджег объект.

В результате аварии центр города был временно отключен от электроснабжения. Турчак подчеркнул, что электричество на социальные объекты подавалось по резервной схеме.

Руководитель региона также отметил, что на месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают аварийные службы. Ожидается, что работы будут завершены в течение 4-6 часов. Турчак также призвал местных жителей соблюдать спокойствия и ожидать подачу электроэнергии.

Правоохранительные органы начали оперативно-следственные мероприятия для установления личности злоумышленника и расследования преступления.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Энгельсе произошел пожар после атаки украинских беспилотников. Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).