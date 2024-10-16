Медики магаданской больницы оценили состояние выжившего в Охотском море Пичугина

Состояние Михаила Пичугина, который два месяца провел в Охотском море на дрейфующем катере, оценивается как удовлетворительное, сообщил SHOT. Мужчина уже успел пообщаться с женой и матерью.

Как рассказал сам Пичугин, после трагической утраты брата и племянника на лодке он намерен вернуться в Бурятию к своей семье. Он отметил, что смог выжить благодаря «божьей помощи».

Как ранее сообщила заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко, власти готовы оказать помощь родственникам Михаила, если они захотят приехать к нему в Магадан.

Напомним, 15 октября рыбаки в Охотском море обнаружили одиноко дрейфующую лодку, на которой находился мужчина. На борту лодки «Байкал» также находились трупы. Погибшими оказались брат Михаила Сергей и племянник Илья. Выяснилось, что катер дрейфовал в открытом море 67 дней.

По информации SHOT, обнаружить катер рыболовецкому судну «Ангел» помогли отражатели, которыми он был оборудован.

Сейчас выживший мужчина находится в противошоковой палате. С Михаилом также работает психолог. Следственный комитет РФ планирует допросить Пичугина завтра, когда его состояние улучшится.

Ранее капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко раскрыл причины долгих поисков лодки в Охотском море.