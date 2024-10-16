Капитан Зорченко назвал причину долгих поисков лодки в Охотском море

В комментарии РИА Новости он отметил, что в нынешнее время года в этом районе снижена рыболовная активность. По этой причине поиски катера затянулись.

«Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость. Флот там будет в декабре-январе, до марта-апреля там будет столпотворение судов», — сказал Зорченко.

Он подчеркнул, что сейчас Охотское море с промысловой точки зрения опустело.

15 октября россиян потрясла история, произошедшая на Камчатке. Там рыбаки увидели дрейфующую в море лодку, на которой находились мужчина и два трупа. Как позже выяснилось, катер дрейфовал 67 дней. За это время никто не видел лодку, а поиски лодки несколько раз останавливались.

Выжившим оказался Михаил Пичугин, который в начале августа отправился в путешествие со своим братом Сергеем и племянником Ильей. Мужчины на автомобиле поехали на север Сахалина в село Москальво, где оставили машину и пересели на надувную лодку с мотором.

Оттуда они на лодке отправились на Шантарские острова. Последнюю ночь туристы переночевали на мысе Перовского, после чего отправились обратно в село Москальво. Однако по пути у них заглох мотор. Путешественники пытались догрести до берега, но их стало уносить в открытое море.

Ранее сообщалось, что выживший после дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин может оказаться в тюрьме.