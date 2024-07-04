На совещании, видеозапись которого была опубликована на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте», он сообщил о стабильном среднесуточном темпе набора в объединенную группировку войск.

По словам Медведева, ежедневно около тысячи человек заключают контракты с Министерством обороны РФ. «Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону», - отметил он, подчеркнув стабильность основного показателя.

Кроме того, Медведев озвучил общее количество новых контрактников за текущий год. С начала 2024 года порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны России.

Эти данные свидетельствуют о продолжающемся процессе укрепления и расширения российских Вооружённых сил. Стабильный приток контрактников указывает на сохраняющийся интерес граждан к военной службе и может быть связан с текущей геополитической обстановкой.

Ранее мы сообщали о том, что американский офицер перечислил главные преимущества российских войск.