Российские войска имеют преимущество над американскими, так как у них большой боевой опыт и они постоянно развиваются. Об этом во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал экс-капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо.

Отставной офицер отметил серьезное испытание армии РФ, которое она прошла во время украинского конфликта. Также он заявил, что наши военные делают правильные выводы из допущенных просчетов и постоянно совершенствует имеющиеся навыки, закаляясь в боях.

По мнению отставного капитана, войска США в принципе не развиваются в военном плане. В пример он привел ситуации на Украине, где Вашингтон не только не исправляет ошибки местных военных, а даже поощряет их. ВСУ получают много техники, однако из-за неумелых действий не могут использовать весь ее потенциал.

Ранее мы писали о том, что власти Польши и Словакии не хотят отправлять войска на территорию Украины.