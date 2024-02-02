Медведев предупредил военных из стран НАТО

На своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» он подчеркнул, что в случае, если какая-либо страна НАТО предоставит свои аэродромы на Украине или разместит войска у группировок с неонацистской идеологией, они станут законной целью для российской армии.

Медведев предупредил, что российские военные будут принимать меры против всех иностранных наемников, находящихся на территории, которая может рассматриваться как вражеская, или если их действия будут представлять каким-то образом угрозу для России.

В последнее время европейские чиновники все чаще призывают разместить контингент НАТО на границе с Украиной или же в самой Украине. По мнению российских военных и политиков такой шаг может привести к серьезной эскалации конфликта и привести к реальному столкновению между Россией и НАТО.

Ранее мы писали о том, что проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство отозвали из Госдумы.