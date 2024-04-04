Медведев заявил о премиях за каждого убитого на Украине «натовца»

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает справедливым выдавать премии подразделениям и бойцам ВС РФ, которые ликвидируют военнослужащих из НАТО. Об этом политик сообщил в соцсетях.

Дмитрий Медведев назвал военных стран НАТО, которые захотят сражаться на Украине, «карателями». Он сравнил их с представителями гитлеровского режима и призвал не щадить, если вдруг бойцы альянса окажутся в зоне СВО. Сторонние участники станут законной целью России.

«За каждого убитого на Украине натовца нужно давать максимальную премию. К военным из НАТО, в отличие от насильно призванных украинцев, может действовать только одно правило: пленных не брать», — заявил Медведев.

Так Дмитрий Медведев прокомментировал новости о создании миссии НАТО на Украине.

Напомним, что недавно стало известно об очередном потенциальном расширении сил НАТО.

Ранее сообщалось, что 4 апреля ВСУ начали атаку с воздуха на Белгородскую, Курскую и Тульскую области. В Курске после отражения беспилотника начался пожар у главного рынка города.