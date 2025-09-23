Медведи осадили Южно-Сахалинск: хищники бродят по улицам и пришли к дому мэра

Фото: [ Выход медведей в уличный вольер после зимней спячки в Московском зоопарке/Медиасток.рф ]

Жители областного центра на Сахалине массово жалуются на бесстрашных зверей, которые заходят на дачи, спортивные объекты и в жилые кварталы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Жители Сахалина столкнулись с беспрецедентным нашествием бурых медведей. Хищники, потеряв природный страх, массово выходят к населенным пунктам. В Южно-Сахалинске их видели в непосредственной близости от жилых домов, включая территорию возле резиденции городского главы.

По словам местных жителей, звери ведут себя крайне нагло — заходят на дачные участки, ломают заборы и двери, словно чувствуют себя полноправными хозяевами. Один из горожан отметил, что в этом году поведение медведей кардинально изменилось. Животные оккупировали даже биатлонный комплекс, из-за чего тренировки юных спортсменов пришлось приостановить ради безопасности.

Специалисты объясняют аномальную активность двухлетней неурожайной ситуацией в тайге и ростом популяции хищников. Критической ситуацию делает перекрытие нерестовых рек, что лишает медведей основного источника пищи — лосося. Голод заставляет зверей искать пропитание вблизи людей. Власти рекомендуют жителям соблюдать предельную осторожность и немедленно сообщать о появлении хищников.

