Российский боец с позывным Чахлый взял шахту имени Матроны Московской в ДНР, использовав мощный самодельный заряд. Уникальную взрывчатку он собрал из тротила, который нашел в затопленном подвале по совету пленных украинских военных. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на телеграм-канал «Военкор Кулько».

Российским штурмовикам пришлось проявить недюжинную изобретательность, чтобы выбить противника с хорошо укрепленной позиции. Боец с позывным Чахлый и его сослуживец Ваха вплотную подобрались к укрытию ВСУ, расположенному в здании шахты. Попытки уничтожить врага серией стандартных зарядов из пластита не принесли результата — украинские военные продолжали обороняться, несмотря на десятки килограммов взрывчатки.

Ситуацию осложняли постоянные атаки дронов и работа вражеских систем радиоэлектронной борьбы, затруднявшая подвоз боеприпасов. Критическим моментом операции стала информация от ранее захваченных пленных. Те указали на крупный запас тротила, предназначавшийся ВСУ для подрыва комплекса при отступлении и оставшийся в затопленном подвале. Чахлый, не колеблясь, нырнул в ледяную воду и достал взрывчатку.

Весь найденный тротил бойцы собрали в один мощный заряд. «Мегабомба» была заложена в укрытие, где находились трое военных ВСУ. Мощный взрыв уничтожил двоих из них. Третий солдат попытался скрыться под покровом ночи, но был нейтрализован. Утром Чахлый завершил зачистку территории, вернув контроль над стратегически важным объектом.

Ранее сообщалось о том, что Силы ПВО сбили девять украинских дронов над четырьмя регионами России.