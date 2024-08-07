Мэр Парижа Идальго опровергла слухи о заболевших спортсменах после купания в Сене

В преддверии и во время Олимпийских игр в Париже разгорелся спор вокруг качества воды в реке Сене, где планируется проведение соревнований по плаванию. Градоначальник французской столицы Анн Идальго выступила с опровержением информации о заболеваниях спортсменов после тренировочных заплывов.

Свое заявление чиновник сделала в эфире французского ТВ. По словам мэра, ни один атлет не заболел и не отказался от участия в соревнованиях из-за купания в Сене. Она подчеркнула, что эти сведения уже были опровергнуты, а национальные олимпийские комитеты установили истинное положение дел.

Однако ранее поступала информация о жалобах спортсменов на загрязненность воды в реке. Особое внимание привлек случай с бельгийской триатлонисткой, которую госпитализировали с подозрением на инфекцию кишечной палочки. Это привело к тому, что вся сборная Бельгии отказалась от участия в эстафете.

Позже сама спортсменка опровергла факт заражения кишечной палочкой, уточнив, что у нее была обычная вирусная инфекция. Аналогичные опровержения последовали и от других атлетов, ранее жаловавшихся на плохое самочувствие после заплыва в Сене.

Несмотря на это, часть спортивного сообщества по-прежнему выражает обеспокоенность возможностью заражения кишечной палочкой при плавании в реке.

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