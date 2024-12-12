Мигрант из Таджикистана не выжил после трюка в московском торговом центре

35-летний мигрант из Таджикистана умер после несчастного случая в торговом центре Москвы «Афимолл». Об этом сообщил Telegram-канал «MK: срочные новости».

Отмечается, что мужчина попытался исполнить опасный трюк, выполняя кульбит с одного этажа на другой, но не рассчитал силы и упал с высоты шестого этажа.

Несмотря на вмешательство медиков, которые срочно прибыли на место происшествия, пострадавшему не удалось помочь.

7 декабря в московском торговом центре (ТЦ) «Вавилон-92» в магазине сотовой связи взорвался смартфон. В результате инцидента пострадали два человека — они получили ожоги лица. Кроме того, из-за взрыва мобильного устройства в ТЦ начался пожар. Посетителей оперативно эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в Кемерове уборщица торгового центра ударила беременную посетительницу. Об инциденте пострадавшая рассказала в своих соцсетях. По факту случившегося полиция проводит проверку.