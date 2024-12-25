Министр Галущенко сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине

Энергетическая инфраструктура Украины сильно повреждена. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в социальных сетях.

По его словам, оператор системы передачи электроэнергии принимает необходимые меры для снижения потребления с целью минимизации негативных последствий для энергетической системы.

Он добавил, что, как только ситуация с безопасностью улучшится, энергетические специалисты будут проводить оценку нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 00:44 по мск. Кроме того, мощные взрывы произошли и в расположенном на востоке Украины Харькове.