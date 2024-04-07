Министр внутренних дел РФ Колокольцев назвал причину роста тяжких преступлений в России

По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, количество тяжких преступлений в нашей стране увеличилось за счет роста случаев мошенничества. Об этом сообщается в аккаунте журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что имеется информация о нахождении заказчиков на территории Незалежной.

Ранее адвокат Кирилл Данилов заявил, что неожиданные переводы денежных средств на банковскую карту от неизвестных лиц должны насторожить владельца карты, поскольку они могут стать проблемой. Хлопоты владельцу доставит то, что его могут обвинить в необоснованном обогащении, из-за чего следует их вернуть заранее. Кроме того, при затягивании возврата на эту задолженность могут начислиться проценты.

Также сообщалось, что злоумышленниками стали использоваться для обмана имя популярного стримера Mellstroy (Андрея Бурима), прежде всего на сайтах с розыгрышами. Такие сайты появляются ежедневно в количестве не менее трех, а общее их число давно превысило не один десяток штук.