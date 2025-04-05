Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами РФ

В течение ночи силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над девятью регионами Российской Федерации, как сообщило Министерство обороны.

Военные уничтожили:

16 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью;

14 — над Белгородской областью;

по шесть — над Курской и Самарской областями;

три — над Мордовией;

по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Чапаевске Самарской области произошел пожар, вызванный атакой беспилотников Вооруженных сил Украины.

А перед этим глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал одно из предприятий региона. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия возник пожар, который сейчас тушат.