Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами РФ
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В течение ночи силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над девятью регионами Российской Федерации, как сообщило Министерство обороны.
Военные уничтожили:
16 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью;
14 — над Белгородской областью;
по шесть — над Курской и Самарской областями;
три — над Мордовией;
по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Чапаевске Самарской области произошел пожар, вызванный атакой беспилотников Вооруженных сил Украины.
А перед этим глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал одно из предприятий региона. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия возник пожар, который сейчас тушат.