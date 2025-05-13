Мирный житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил о ранении мирного жителя в Елизаветовке. Об этом стало известно вечером вторника.

Так, по данным Пушилина, местный житель 1978 года рождения пострадал в Елизаветовке горокруга Курахово во время детонации взрывоопасного предмета. Мужчину с ранениями средними степени тяжести доставили в больницу.

Также стало известно, что в результате атаки ВСУ были повреждены и жилой дом, два газопровода и линия электропередачи — всего враг предпринял больше 10 атак по территории ДНР с использованием ударных БПЛА, ствольной артиллерии.

Ранее сообщалось о том, что в Курахово управление ФСБ по ДНР в тайнике обнаружило целый схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ.