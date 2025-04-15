Многодетной матери из Канска предъявили обвинение в убийстве троих детей

Жительнице Канска из Красноярского края предъявили обвинение в убийстве собственных детей. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).

Отмечается, что 30-летняя женщина обвиняется в жестоком убийстве несовершеннолетних — она зарубила дочь и сыновей топором. Ей предъявлено обвинение по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сейчас россиянка находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о ее аресте.

Трагедия произошла в Канске 14 апреля в частном доме, расположенном на улице Герцена. Женщина беспощадно расправилась с четырехлетней дочерью, восьмилетним и семимесячным сыновьями. Четвертому ребенку — семилетнему сыну удалось выжить. СМИ сообщали, что во время расправы над своими братьями и сестрой мальчик находился у бабушки.

Мать погибших детей задержали в тот же день. Глава СКР Александр Бастрыкин лично поставил на контроль это уголовное дело. Известно, что женщина страдала параноидальной шизофренией и состояла на учете у психиатра.

Ранее РИА Новости раскрыло детали убийства отца 15-летней девочкой в Москве. Отмечалось, что школьница хотела заступиться ща старшую сестру.